T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İşbu tereke dosyamızdan; İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Arap Cami Mah/köy 1 Cilt, 514 Hane sıra no, 18 birey sırada nüfusa kayıtlı 28/06/1957 doğumlu, 13/07/2025 tarihinde vefat eden müteveffa İbrahim SAPANATAN'ın terekesinin resmi defteri tutulmakta olup re'sen tereke defter tutma memuru olarak İstanbul Barosu avukatlarından Av. ESER BAYRAMOĞLU'nun atanmasına karar verilmiş olmakla;

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TMK'nın 627. Md. gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip etmeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nın 621.Md uyarınca "BİR AY ARAYLA İKİ DEFA yapılacak ilan yoluyla çağırır ve bildirim süresi ikinci ilandan başlayarak en az bir aydır, bu süre zarfında mahkememize başvurulması" ilan olunur.