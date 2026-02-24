T.C. İSTANBUL ANADOLU 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/04/2025 tarihli ilamı ile 265/1, 152/1.a maddesi gereğince 30000 TL ADLİ PARA, 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Abdul ve Huriye oğlu, 01/05/1999 doğumlu, Suriye,Halep nüfusuna kayıtlı HÜSEYİN THİNE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile Katılan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün 26/05/2026 tarihli sanık hakkındaki cezaların en üst sınırından cezalandırılmasına dair İstinaf talebi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özeti ile Katılan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün 26/05/2026 tarihli sanık hakkındaki cezaların en üst sınırından cezalandırılmasına dair İstinaf talebinin Türkiye Geneli Tirajı 50.000 nin üzerinde GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 20.02.2026