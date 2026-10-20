T.C. İSTANBUL ANADOLU 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Terekenin tasfiyesi maksadıyla masa mal varlığına dahil aşağıda cins ve niteliği yazılı taşınmaz mallar muhammen değerinin altında olmamak kaydıyla İ.İ.K.’nin 241’nci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır. SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Satışta teklif vereceklerin muhammen değerinin %20’si oranında pey akçesini İstanbul Anadolu 34. Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/10 tereke Mehmet Nuri Erkek adına açılan Vakıflar Bankası İstanbul Anadolu Adliyesi Şubesi nezdindeki TR64 0001 5001 5800 7321 4961 28 IBAN hesabına T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir. Satış günü satış anına kadar yazılı teklif verilebilecektir. Satış şartları tereke tasfiye memuru ile talipliler arasında yapılacak pazarlıkla belirlenecektir. İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vuku bulacak KDV ve damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. Taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Tereke Tasfiye Memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalenin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde ihaleyi yapmamakta ve satışı ertelemekte serbesttir. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmazlar ile ilgili bilirkişi raporlarını inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkemeye başvurmaları gerekmektedir. İsteyen talipli Osmanağa mah. Kuşdili cad. No:1 Kat:2 Kadıköy İstanbul adresindeki Tereke Tasfiye Memuru Av. Onur YEŞİLGÖZ (GSM: 0535 581 09 25) ile iletişime geçebilecektir. İlan olunur.

TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI, NİTELİKLERİ, İMAR DURUMU, KIYMETİ

1 NO.LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Ilgardere Köyü 327 ada 34 parselinde kayıtlı B Blok 2nolu Dubleks Mesken nitelikli taşınmazın piyasa değerinin tespit edilmesinin talep edildiği anlaşıldı.

NİTELİKLERİ: Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Ilgardere Köyü 327 ada 34 parselinde kayıtlı B Blok 2nolu Dubleks Mesken nitelikli taşınmazdır. Taşınmaza ulaşım Eceabat Çanakkale yolu üzerinden sağlanmakta olup Ilgardere Köy merkezinin 3.5 km güneyinde denize 300 m mesfede site içerisinde konumlanmıştır. Taşınmazın yakın çevresinde yazlık amaçlı kullanılan müştakil konutlar ve konut siteleri bulunmaktadır. Bölgede sosyal olanaklar ve alt yapı tesisleri kısmen tamamlanmıştır. Taşınmaz yazlık amaçlı kullanılan konut sitesi içerisinde güney batı yönünde konumludur. Mahallinde yapılan incelemeye göre konu taşınmaz zemin katında 40 m2 alanda salon, açık mutfak teras ve WC hacimlerinden, 1. Normal katında ise 55 m2 alanda 3 oda ve banyo hacimlerinden ibarettir. Taşınmaz bakımsız durumda olup tadilat sonrası kullanılabilir duruma geleceği kanaatine varılmıştır. Taşınmazın bulunduğu site bakımlı durumda olup alt yapı olanakları yeterli durumdadır.

İMAR DURUMU: Gelibolu Belediyesinden alınan bilgiye göre konu taşınmazın bulunduğu parsel Ayrık Nizam 2 Taks:0,20 Kaks:0,40 yapılaşma şartlarında yerleşik konut alanında kalmaktadır.

MUHAMMEN BEDELİ: 3.500.000,00 TL

KDV ORANI: % 1

TEMİNAT MİKTARI : 700.000,00TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)

SATIŞ GÜNÜ ve SAATİ :11.11.2026 saat 11:30