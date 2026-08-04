T.C. İSTANBUL ANADOLU 36. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememiz dosyasından,18.01.2020 tarihinde vefat eden ve mirası en yakın mirasçıları tarafından reddedildiği tescil edilen, Durmuş Ali ve Emine'den olma, 10.04.1960 doğumlu, 13559190788 T.C. Kimlik numaralı, MUZAFFER TEKER terekesinin T.M.K.’nun 612. maddesi gereğince basit iflas usulü ile tasfiyesine ve İstanbul Barosu avukatlarından Av. FİLİZ DÜNDAR'nun tasfiye memuru atanmasına karar verilmiştir.

Müteveffadan alacaklı olanlarla, müteveffanın malvarlığında istihkak iddiasında bulunanların İ.İ.K. m.218'e göre ilandan itibaren BİR AY içinde Mahkememiz dosyasına alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve dayanak belgelerini tevdi etmeleri,

Aksine davranış cezai sorumluluğu gerektirmek üzere, müteveffaya borçlu olanların da aynı bir aylık sürede kendilerini ve müflise verecekleri mal ve para miktarlarını bildirmeleri,

Müteveffanın mallarını ellerinde bulunduranların, ellerindeki malları aynı süre içinde mahkemenin emrine tevdi etmeleri, aksi takdirde cezai sorumluluklarının doğacağı ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

T.M.K.’nun 612, İ.İ.K.’nun 166, 180, 218. maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.