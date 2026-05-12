T.C. İSTANBUL ANADOLU 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 2025/705 esas 2025/473 karar sayılı 24/10/2025 tarihli karar sayılı dosyasında ABDAL MUTI M.A. AJERJAWI ABDAL MUTI M.A. AJERJAWI, Mohammad ve Eıtedal oğlu, 04/06/1985 Filistin doğumlu, sanığın hakkında Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasının ertelenmesine ve 2 yıl denetim süresine ilişkin olarak cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve

kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Ek : 2025/705 sayılı Gerekçeli Karar yazısı