Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL ANADOLU 38. SULH HUKUK MAHKEMESİ

22-02-2026 00.00

T.C.İSTANBUL ANADOLU 38. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE TASFİYESİNİN KAPATILMASINA İLİŞKİN İLAN

 

 

DOSYA NO: 2024/1 TEREKE

MURİSİN ADI, SOYADI :Ömer KARAHASANOĞLU (16406852440)

 

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı muris ÖMER KARAHASANOĞLU hakkında İstanbul Anadolu 38.Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/01/2026 tarih 2024/1 TEREKE ve 2025/4 Karar sayılı kararı ile TEREKE TASFİYESİNİN KAPATILMASINA karar verildiği TMK mad.612 , İİK mad. 166,180 ve 254. gereğince tebliğ ve ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02406723