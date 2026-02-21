T.C. İSTANBUL ANADOLU 38. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı muris ÖMER KARAHASANOĞLU hakkında İstanbul Anadolu 38.Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/01/2026 tarih 2024/1 TEREKE ve 2025/4 Karar sayılı kararı ile TEREKE TASFİYESİNİN KAPATILMASINA karar verildiği TMK mad.612 , İİK mad. 166,180 ve 254. gereğince tebliğ ve ilan olunur.