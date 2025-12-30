T.C. İSTANBUL ANADOLU 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Hasan ve Ayşe oğlu 11/04/1992 Pendik doğumlu sanık Sezer Yalçın hakkında mahkememizin 04/03/2025 tarih, 2023/730 esas ve 2025/146 karar sayılı kararıyla bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan TCK'nın 142/2-h maddesi uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 53/1 maddesi uyarınca belirli haklardan yoksun bırakılmasına, TCK'nın 58/6 maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verildiği, verilen kararın sanığın duruşmada bildirmiş olduğu adresine gönderildiği, bildirilen adresteki binanın yıkılmış olması nedeniyle tebligatın yapılamadığı, ilgili kolluk birimine yazılan müzekkere ile sanığın adres araştırmasının yapılarak sanığa ulaşılması halinde kararın tebliğinin istendiği ancak kolluk birimince sanığa ulaşılamadığının bildirildiği, uyaptaki kayıtlı adreslerine yapılan tebligatların ise bila tebliğ iade edilmesi nedeniyle mahkememiz gerekçeli kararı sanığa tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.12.2025