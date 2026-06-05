T.C. İSTANBUL ANADOLU 39. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar AYHAN KOCA, AYŞE AKGÜN, BEDİR SERİN, BÜŞRA AKGÜN, EKREM KARAÇAL, ELVAN AKGÜN, FIRAT ZORBA, HALİME AKTAŞ, HALİT KÜTÜK, KADRİYE PERİHAN IŞIK, KÜRŞAT SÜLEYMAN YAZICI, MEHMET CAN IŞIK, MELİKE DOĞAN, MERDİYE MÜRTEZAOĞLU, MUAMMER EMİN TOKATLIOĞLU, MUHLİSE ÖZKAYNAK, SACİT KOÇ, SELMAN YÜCE, ŞEVKET ÇÜRÜK, YETER ŞAHİNBAY, ZEMZEM ALUÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı idare tarafından, dava konusu İstanbul ili, Pendik ilçesi, Şeyhli Mahallesi, 10248 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, Mahkememizin 2026/199 esas numaralı dosyasında Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmıştır. Dava konusu taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olarak belirlenen sınırlar içinde kalması nedeniyle kamulaştırılmasına karar verildiği bunun üzerine dava konusu taşınmazla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca kıymet takdir komisyonu oluşturularak aynı kanunun 11. maddesine göre kamulaştırma bedel tespiti yapıldığı, davalılar ile anlaşma sağlanamadığından dava açma gereği doğduğu, mahkememiz dosyasının ilk celsesinin 18/09/2026 günü saat 09:50'e bırakıldığı, tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi yöneltilebileceği, tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Anadolu Adliyesi Şubesi Müdürlüğüne yatırılacağı konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği, ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.