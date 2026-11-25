MİRASÇI: MEHMET FAİK ARSEVER - 37063702930

Mahkememizin 17/11/2026 tarihli ara kararı gereğince; Mahkememiz 21/10/2021 tarihli duruşma ara kararı ile mirasçı Mehmet Faik ARSEVER'in yurt dışı kaydının bulunmadığı dikkate alınarak, mirasçı MEHMET FAİK ARSEVER'e tebliğine kararı verilmiştir.

Kadıköy 21. Noterliği'nin 04/01/2005 Tarih 00220 yevmiye numaralı vasiyatname olduğu görüldü.

Vasiyetnamede özetle; " İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, 4. Bölge bucağı, Bostancı Mah. Allesi, Yeni Açılan yol sokağı, Kozyatağı İçerenköy ceddesi mevkii, 168 pafta, 1122 ada, 161 parselde kayıtlı apartmandaki 5/972 arsa paylı E- Blok 13. Kattaki 63. Nolu dairemin, Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Altınoluk köyü, Soğuksu Mevkii, 3627 G H pafta, 3416 parselde kayıtlı arsadaki 29/360 hak ve hissemin ve 34 KJY 38 plakalı 2005 model, HYUNDAI markalı, Otomobilimin ve şu andaki yazlık ve kışlık evlerimde bulanan taşınabilir tüm eşyalarımın benim ölümümden sonra şu andaki eşim Ali Enver oğlu 1938 doğumlu İHSAN GÜNER'e kalmasını vasiyet ediyorum. Bu eşimin de ölmesi halinde bu iki taşınmazımın, otomobilimin ve yazlık ve kışlık evlerimdeki taşınabilir tüm eşyalarımın eşimin çocukları olan İHSAN oğlu 1968 doğumlu OZAN GÜNER ile İhsan kızı 1962 doğumlu NADİDE GÜL GÜNER'e eşit olarak kalmasını vasiyet ediyorum. Saklı pay kurallarını biliyorum. Son sözüm ve vasiyetim budur. " şeklinde olduğu görüldü.

Kadıköy 21. Noterliğinin 17/02/2010 Tarih 06139 yevmiye numaralı vasiyetname olduğu görüldü.

Vasiyetname de özetle; " Kadıköy 21. Noterliği'nden düzenlettiğim 04/01/2005 tarih ve 220 yevmiye sayılı düzenleme şekilde vasiyetnamemden rücu ediyorum. Bu vasiyetimin bir geçerliliği yoktur. Çünkü taşınır ve taşınmaz mallarımın yeri, numarası, plakaları vs. Değişmektedir. Bu nedenle vasiyetimi aşağıdaki şekilde yapıyorum. Benim ölümüm halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bilumum bankalardaki mallarımın, hak ve alacaklarımın tamamının eşim 43621460624 T.C kimlik nolu İHSAN GÜNER'e kalmasını vasiyet ediyorum. Onun da ölümü halinde kendinin çocuğu olan 34369164578 T.C kimlik nolu NADİDE GÜL GÜNER ve 43609461070 T.C kimlik nolu OZAN GÜNER'e eşit şekilde kalmasını vasiyet ediyorum. Kendilerinin de ölümü halinde çocuklarına kalmasını vasiyet ediyorum. Son sözüm ve vasiyetim budur." şeklinde olduğu görüldü.

Mirasçı MEHMET FAİK ARSEVER'e Durusma Günü: 04/05/2027 günü saat: 11:15'de hazır bulunmanız hususu muris BEDRİYE MESUDE GÜNER(T.C.:43606461134)'in Kadıköy 21. Noterliği'nin 04/01/2005 Tarih 00220 yevmiye numaralı ve Kadıköy 21. Noterliğinin 17/02/2010 Tarih 06139 yevmiye numaralı vasiyetnameleri kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerininde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetmameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olmak üzere teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.