T.C. İSTANBUL ANADOLU 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/02/2026 tarihli ilamıyla, üzerine atılı cinsel taciz suçunu işlediği sabit görülerek 11 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, ısrarla takip suçundan da hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilen Erol ve Raife oğlu, 25/01/1991 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık BURHAN DEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, 19.02.2026 tarihli gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına

3- Sanığın kararının tebliğ tarihinden başlayarak 2 haftalık süre içerisinde CMK'nın 272 ve 273. Maddeleri uyarınca Mahkememize dilekçeyle veya Zabıt Katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak ve süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur.15.06.2026