T.C. İSTANBUL ANADOLU 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Selim ve Hatice oğlu, 01/01/1970 doğumlu nüfusuna kayıtlı MEHMET BATMAZ hakkında mahkememizin 02.02.2026 tarihli ek kararıyla; Mahkememizin 24/12/2024 tarih, 2023/461 Esas 2024/950 Karar sayılı ilamıyla sanık hakkında hakaret suçundan verilen 24.000 TL adli para cezasının infazının durdurulmasına, Sanığa TCK'nun 75. Maddesi gereğince ön ödeme önerisi hazırlanarak tebliğ edilmesine (1800 TL + 420 TL yargılama gideri = 2240TL) karar verildiği, ancak Sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış, infazın durdurulmasına yönelik 02/02/2026 tarihli ek karar ve önödeme önerisi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Ek kararın ve önödeme önerisinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına

3- Sanığın kararının tebliğ tarihinden başlayarak 2 haftalık süre içerisinde Mahkememize dilekçeyle veya Zabıt Katibine beyanla İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olarak karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 15.06.2026