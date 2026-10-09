T.C. İstanbul Anadolu 43. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, HARİKA BEKAROĞLU ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Mahkememiz ara kararı uyarınca Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi gereğince ZUHAL BEKAROĞLU' un gaipliğine dair ilanların yapılmasına karar verilmiş olup,

2123**96868 T.C. kimlik numaralı, İSTANBUL ili, MALTEPE ilçesi, ALTINTEPE mah/köy, 2 Cilt, 10** Aile sıra no, 3 sırada nüfusa kayıtlı, SAFFET KİBAR ve AYLA oğlu/kızı, 15/12/1961 doğumlu, ZUHAL BEKAROĞLU'nun gaipliği hakkında bilgisi olanların bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize haber vermeleri hususu 2. ilanen tebliğ olunur. 22.09.2026