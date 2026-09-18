T.C. İSTANBUL ANADOLU 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , İSMAİL AKYOL ile Davalı , ULAŞ FUNDA arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

Davacı tarafından, 300******42 TC kimlik numaralı ULAŞ FUNDA adına açılan davada; davalı Ulaş Funda'ın borçlu bulunduğu ve İsviçre St. Gallen Kantonu Mahkemeleri Zivilrechtsverwaltung Betreibungsamt Liestal Medeni Hukuk İdaresi tarafından verilen 08/08/2022 tarihli kararın kesinleştiğini, söz konusu yabancı mahkeme kararının Türkiye'de geçerli olabilmesi için tanınması ve tenfizinin gerektiğini, karara konu alacağın borç ikrarı niteliğinde olduğunu, alacaklı Gold Döner Produktion AG şirketinin alacağını Türk Borçlar Kanunu'nun 182. maddesi uyarınca müvekkili İsmail Akyol'a temlik ettiğini, temlik işleminin şirket yetkilisi Erkan Akyol tarafından usulüne uygun gerçekleştirildiğini, borçlu Funda Ulaş'ın mahkeme kararında belirtilen borcunu bugüne kadar ödemediğini, yabancı mahkeme kararının usulüne uygun tercüme edilerek dosyaya sunulduğunu, bu nedenle İsviçre St. Gallen Kantonu Mahkemeleri tarafından verilen 08/08/2022 tarihli kararın Türkiye'de tanınmasına ve tenfizine karar verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize, dava dilekçesi, tensip tutanağı, duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmış olup, tebligatların hepsinin iade geldiği, mahkememizce yapılan adres araştırması sonucunda tespit edilen yurt dışı adreslerinize çıkartılan tebligatların da iade geldiği anlaşılmakla, sözlü yargılama duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle;

Duruşmanın atılı bulunduğu 18/12/2026 günü saat 09:35'de geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca bir davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği hususu tarafınıza ihtar ve tebliğ olunur.