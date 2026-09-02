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T.C. İSTANBUL ANADOLU 45. SULH HUKUK MAHKEMESİ

03-09-2026 00.00
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T.C. İSTANBUL ANADOLU 45. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

 

13.07.2026

Sayı: 2025/512 Esas 

 

 

İLAN

ESAS NO: 205/512 Esas

DAVACI: Mustafa AVLAMIŞ

 

GAİP

TC KİMLİK NO : 42661004126

ADI SOYADI : HULYA ERMİŞ

BABA ADI : BEKİR

ANA ADI : AYŞE

DOĞUM TARİHİ : 26/02/1971

DOĞUM YERİ : DENİZLİ

 

Davacının mahkememizde "Gaipliğe Karar Verilmesi" istemli açılan davasının yapılan yargılamasında;

Yukarıda açık kimlik bilgileri bulunan ve gaip olduğu iddia olunan HULYA ERMİŞ'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02540380