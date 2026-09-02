Resmi ilanlar
T.C. İSTANBUL ANADOLU 45. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL ANADOLU 45. SULH HUKUK MAHKEMESİ
13.07.2026
Sayı: 2025/512 Esas
İLAN
ESAS NO: 205/512 Esas
DAVACI: Mustafa AVLAMIŞ
GAİP
TC KİMLİK NO : 42661004126
ADI SOYADI : HULYA ERMİŞ
BABA ADI : BEKİR
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 26/02/1971
DOĞUM YERİ : DENİZLİ
Davacının mahkememizde "Gaipliğe Karar Verilmesi" istemli açılan davasının yapılan yargılamasında;
Yukarıda açık kimlik bilgileri bulunan ve gaip olduğu iddia olunan HULYA ERMİŞ'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
#İlangovtr Basın no ILN02540380