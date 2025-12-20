T.C. İSTANBUL ANADOLU 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememize ait 2020/193 esas 2023/409 karar ve 22/06/2023 tarihli ilamı ile sanık ELHAM GHADIRIAN hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan TCK 204/1 maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK.nun 231/5 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, CMK.nun 231/8 maddesi uyarınca beş yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına kararı verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve tebligatında yapılamadığı anlaşıldığından,

Kararın ilanından itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya bu yöndeki tutanağın zabıt katibine tutturulup hakimliğimizce onaylatılması suretiyle, mahkumiyet kararı yönünden İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ Yasa yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde başvurmadığı taktirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 18.12.2025