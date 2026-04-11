T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kartı Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 19/02/2026 tarih, 2022/272 Esas ve 2026/90 Karar sayılı ilamında; 37807626188 TC kimlik numaralı, Yahya ve Derya oğlu 20/03/1985 Fatih doğumlu Cenk Malaveş'in sanık olduğu davada kurulan hüküm ile hakkında 1 Yıl 4 Ay Hapis ve 700 TL Adli Para Cezası verilmiştir.

Sanık Cenk Malaveş'in mahkememizde alınan 16/02/2023 tarihli savunmasında tebliğe yarar açık adresini "Fatih Mh. Prof. Dr. Aziz Sancar Cd. No:32/1 İç Kapı No:28 Küçükçekmece/İstanbul" olarak bildirdiği, ancak buraya çıkarılan gerekçeli karar ekli tebligatın bila ikmal iade edildiği, dosyada sanığın başka bir adresine yapılmış bir tebligat olmadığı gibi UYAP sisteminde kayıtlı bir mernis adreside bulunmadığı, ayrıca Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan adres araştırması da olumsuz dönmekle sanığın adresi tespit edilememiş, adresi meçhul olarak kabul edilmiştir.

Sanık Cenk Malaveş'in yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin 19/02/2026 tarih, 2022/272 Esas ve 2026/90 Karar sayılı ilamı ve katılan Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. vekilinin sunmuş olduğu istinaf başvuru dilekçesinin;

1-7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede sanık Cenk Malaveş için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere,

Hususlarına ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10/04/2026