T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ
T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ
2026/137 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/137 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.320.000,00
|1
|Taşıt
|34GSF503 Plakalı , 2023 Model , PEUGEOT Marka , 10TMAH0004760 Motor No'lu , VR3FPHNSTPY502673 Şasi N ...
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:49
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:49
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:49
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:49
14/05/2026
(İİK m.114/4)