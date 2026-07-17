T.C. İSTANBUL ANADOLU 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/11/2025 tarihli ilamı ile TCK'nın 142/2-h, 62/1 maddeleri gereğince 4 yıl 7 ay hapis cezası ile cezalandırılan Muhammed Dın ve Bıdı Nigar oğlu, 1993 doğumlu, Elazığ, Afganistan uyruklu JANAT GUL tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz ilamı kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.06.2026