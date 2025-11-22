T.C. İSTANBUL ANADOLU 55. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/09/2018 tarihli kararı ile hakkında MAHKEMEMİZİN YETKİSİZLİĞİNE, dosyanın yetkili ERZURUM ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE dair karar verilen Saleh ve Mabrooka oğlu, 11/02/1988 LİBYA doğumlu NADER SALEH YOUSEF ZİTOUNİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, tebligatı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı tebligat kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itbaren 14 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Sanığın yokluğunda verilen kararın CMK 273/2 md uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren 14 gün içinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulanarak ya da muhataba en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile muhatabın 5271 S CMK 268 md uyarınca İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz kanun yoluna başvurabileceği, İTİRAZ kanun yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine dair verilen karar, İLAN OLUNUR.