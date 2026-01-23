Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

24-01-2026 00.00

İ L A N

 

T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

 

ESAS NO : 2023/368 Esas

Davacı : DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

Davalı : MEHMET ALİ SAĞKAN TC:25643227652

 

HMK.147/2 maddesi uyarınca 08/04/2026 tarihli belirlenen gün ve 10:45 saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde ,duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve ilan olunur. 06/01/2026

#İlangovtr Basın no ILN02387047