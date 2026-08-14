T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. İCRA DAİRESİ

1.520.000,00

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Taşıt

34END325 Plakalı , 2011 Model , BMW Marka , 5L Tipli , 75087562 Motor No'lu , WBAFW1109BC644608 Şasi No'lu , Rengi Beyaz, aracın Silindir Hacmi (cm³)1995 cm³, Motor Cinsi / Gücü (kw)dizel / 135 kw,dizel, 260.000 km, otomatik, ön ve arka Plakası mevcut, anahtar ve ruhsatı yok, lastikleri ortalama % 70 oranında diş kalınlığına sahip olup, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygunudur. Stepne lastiği var .Araç otomatik vites, çelik jantlı, deri döşemeli olduğu, aracın Tramer Hasar Kayıt Bilgisi aracın yapılan tramer sorgusunda 6 (altı) adet hasar kaydı (toplam 100.086,79 TL) bulunduğu, kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı,motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu bilirkişi incelemesi ile bildirilmiş, aracın gizli ayıpları bilinmemektedir.

Aracın Bulunduğu Otopark Adresi . Pendik Vip Yediemin Otoparkı - Kurna Mah. Dedepaşa Cad. Aşina Sok. No: 16 Pendik-İstanbul