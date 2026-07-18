T.C. İSTANBUL ANADOLU 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 09/04/2026 tarihli ilamı ile TCK 142/2-h maddesi gereğince; 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın eylemi teşebbüs aşamasında kaldığından TCK 35/2 maddesi gereğince takdiren cezası 3/4 oranında indirilerek 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, CMK 231/5 maddesi gereğince sabıkasız olan sanığın kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışları yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat hasıl ettiğinden HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, cezası ile cezalandırılan Oktay ve Ayşe oğlu 12/07/1976 doğumlu, OKTAY HASANOV'ın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi ve yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola (istinaf) başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafı ile yargılama giderlerinin sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur.