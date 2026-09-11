T.C. İSTANBUL ANADOLU 70. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememize ait 2024/275 Esas 2025/615 Karar sayılı ve 17/10/2025 tarihli ilamı ile sanıklar BORIS WINSTEDT ZEICHNER ve MARDINE LUNDTOFT SIMONSEN haklarında eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçlarından ayrı ayrı 6.000,00.-TL. ve 80,00.-TL.Adli Para Cezası İle Cezalandırılmalarına karar verildiği, sanıkların Türkiye'de tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediği ve gerekçeli kararın tebliğinin yapılamadığı anlaşıldığından, sanıklar haklarında kurulan hükme yönelik kararın ilanından itibaren 14 gün içerisinde mahkememize bizzat vereği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak vereceği istinaf dilekçesi ile kullanılabileceği istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur"