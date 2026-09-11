T.C. İSTANBUL ANADOLU 70. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememize ait 2026/132 Esas 202243 Karar sayılı ve 15/04/2026 tarihli ilamı ile sanık MEHMET BAZ hakkında birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın almak suçundan beraet kararı verildiği, tüm araştırmalara rağmen sanığa gerekçeli kararın ve katılan kurum vekili Av.Nevzat Tanboğa'nın istinaf dilekçesinin tebliğinin yapılamadığı anlaşıldığından, sanık hakkında kurulan hükme yönelik kararın ilanından itibaren 14 gün içerisinde mahkememize bizzat vereği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak vereceği istinaf dilekçesi ile kullanılabileceği istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur"