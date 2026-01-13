T.C. İSTANBUL ANADOLU 86. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememize ait 2024/121 Esas 2025/849 Karar sayılı ve 17/11/2025 tarihli ilamı ile sanıklar KAMEL BOUKERMA ile MOUAD BEN ADEM haklarında 8.000,00-'ER TL. ADLİ PARA CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA karar verildiği, sanıkların Cezayir Vatandaşı oldukları, Türkiye'de tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediği ve gerekçeli kararın tebliğinin yapılamadığı anlaşıldığından, sanıklar hakkında kurulan hükme yönelik kararın ilanından itibaren 14 gün içerisinde mahkememize bizzat vereği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak verecekleri istinaf dilekçesi ile kullanılabilecekleri istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur"