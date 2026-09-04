T.C. İSTANBUL ANADOLU 89. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasının 02/09/2026 tarihli ara kararı gereği Hacı ve Kadriye oğlu, 14/08/1968 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı FARUK BAKAÇ'a tüm aramalara rağmen bulunamamış, hakaret suçu nedeniyle kamu davası açılmış olup 2.910,00 TL ön ödeme emri ile ilgili olarak ihtarın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye başvurmak suretiyle bu suça temas eden kanun maddesinde yazılı cezaya tekabül eden yukarıda ayrıntılı dökümü yapılan miktarı Maliye veznesine ödemede bulunması halinde açılan kamu davasının, 5237 Sayılı TCK'nun 75. maddesi gereğince düşürüleceğine ilişkin ödeme emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince ödeme emrinin Tirajı 50.000'in üstünde 1 gazete ile genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.09.2026