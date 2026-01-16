T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

KARAR TARİHİ :09/10/2025

SUÇ :Dolandırıcılık

SANIK KİMLİĞİ :SERDAR KILIÇ: Mustafa ve Aysel oğlu.09/07/1988 İstanbul doğumlu, T.C.

KİMLİK NO:10508216384

KARAR ÖZETİ : Sanığın " Dolandırıcılık " suçundan yapılan yargılaması sonucunda, sanık hakkında 4 yıl 6 Ay Hapis ve 160.000 TL adli para cezasına hükmedilmiştir.

Adı geçen sanığa mahkeme kararı tüm aramalara rağmen kendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilmememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

2- Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 2 haftalık yasal süre içerisinde CMK 272. Ve 273. Maddeleri uyarınca mahkememize dilekçce verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur. 14.01.2026