T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

ALACAKLI: D*** V*** Y*** A*** Ş*** 32***32 VKN,

BORÇLU: 1- T*** H*** O*** D*** T*** L*** Ş*** 64***61 VKN,

VEKİLİ: Av. Elvan Kakıcı Şimşek

Fikirtepe Mah. Rüzgar Sk. Şua Elite Concept A1 Blok No:26 Kadıköyistanbul Kadıköy / İSTANBUL

BORÇLU: 2- MEMET ORHAN ŞAHİN, 23***98 TC Nolu,

Taşınmaz maliki üçüncü şahıs gerçek kişi Ö*** F*** E*** adına kayıtlı aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz Müdürlüğümüz işbu dosyası kapsamında belirtilen tarih ve saatlerde satışa çıkarılacaktır.

İstanbul 40. İcra Hukuk Mahkemesi 2026/505 E, 2026/447 K sayılı 05/06/2026 tarihli kararı ve İstanbul 7. İcra Dairesinin 12/08/2026 tarih ve 2016/16881 Esas sayılı talimatı uyarınca borçlu Memet Orhan Şahin'in adresi ilgili mevzuat gereği meçhul sayıldığından satış ilanının adı geçen borçluya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in 52. maddesi gereğince aşağıda yer alan satış ilanının son ilan tarihinden itibaren takdiren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, itiraz veya şikâyet olmaksızın satış gününe gelinmesi halinde taşınmazın cebri icra yolu ile satılarak paraya çevrileceği ve tescilinin verileceği hususu İHTAREN ve İLANEN tebliğ olunur. Satışa çıkarılacak mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve diğer detaylı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/1414 Talimat sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

İstanbul İl, Ataşehir İlçe, KÜÇÜKBAKKALKÖY Mahalle/Köy, 3362 Ada, 1 Parsel, A-B7 Blok, 3. Kat, 46 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın 1/2 HİSSESİ satılacaktır. Adresi: Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı, A7 Blok, No:12G, Daire:46 Ataşehir/İstanbul, Yüzölçümü: net 52 m2, Arsa Payı: 68/112832, Kıymeti: 3.500.000,00 TL, KDV: %1, Bağımsız Bölüm Özellikleri: Taşınmaz Konut nitelikli ve 3. normal katta yer almaktadır. Bina A-B7 Blok girişine göre ön cephede konumlu olup, güneybatı cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 52 m2 (brüt 58 m2) olarak tespit edilmiştir. Projesinde; antre, mutfak, salon, 1 oda ve banyo bölümlerinden oluşmaktadır.

İmar Durumu: Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, G22A03A1B pafta, 3362 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 04.08.2009-02.10.2009, 21.04.2010, 30.10.2012 onay tarihli 1/1000 ölçekli Ataşehir Toplu Konut Alanı Batı Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde; KAKS: 2.50, Hmax: Serbest yapılanma şartlarında Ayrık Nizam ve Konut Alanında yer almaktadır.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarındaki gibidir. Dosyasında, satış şartnamesi ve ilanda mevcuttur. Detaylı diğer bilgilere yukarıda belirtilen İnternet adresinden erişilebilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 14:00