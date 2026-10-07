T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2026/1424 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1424 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZ:
İstanbul İl, Kartal İlçe, ESENTEPE Mahalle, 10297 Ada, 66 Parsel, B BLOK 4. KAT 17 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz.
Bağımsız Bölüm Özellikleri: Taşınmaz mesken nitelikli ve 4. katta yer almaktadır. 4. katta, bina girişine göre sağ ön cephede yer almaktadır. Güneydoğu cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 64 m² + 8,5 m² balkon olarak tespit edilmiştir. Projesinde; antre, hol, salon, mutfak, 3 adet oda, 2 balkon ve banyo bölümlerinden oluşmaktadır ve net 64 m² + 8,5 m² balkon alanlıdır. (Brüt 82 m²) Giriş kapısı çelik, pencereleri PVC doğramadır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi ve panel radyatör sistemidir. Adresi: Esentepe Mahallesi, Serik Sokak, No:16, Doğuş Apartmanı, Kat: 4, D:17 Kartal / İSTANBUL. Yüzölçümü: net 72,5 m2, Arsa Payı: 8/960, İmar Durumu: 1/1000 ölçekli 19.04.2013 t.t.'li Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 26.10.2020 t.t.'li Yençok Belirlenmemiş Alanlarda Yapılan Plan Değişikliği kapsamında 5/A/3, 0.20-0.40/1.75, Yençok:15 kat (52.50 m.) yapılanma şartlarında Konut alanında, kısmen de imar yolunda kalmaktadır. Kıymeti: 6.000.000,00 TL, KDV Oranı: %1, Kaydındaki Şerhler: tapu kayıtlarındaki gibidir, dosyasında mevcuttur. "Diğer : AT H: HARİTASINDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE SARI İLE BOYALI KISIMDAN 3 00 M2 BU PARSEL LEHİNE 67 PARSEL ALEYHİNE GEÇİŞ HAKKI: 17/10/1985 T. - 4445 YEV."
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:56
Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:56
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:56
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:56
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.