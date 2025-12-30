T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/322 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Kıymet takdirine konu; tapuda Gülfem Hatun Mahallesi 437 ada, 26 numaralı parsel ve üzerinde ki Bina; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi, Aziz Mahmut Efendi Sokak 24 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazın üzerinde yaklaşık 40 yıl önce yapılmış, Bodrum kat+ Zemin Kat+ 1 Normal kat+Çatı Katı olmak üzere 4 katlı Nur Apartmanı bina bulunmaktadır. Söz Konusu Bina 90m2 taban alanlı olup, Bodrum Kat ve Zemin Katta 90'ar m2 dir. 1. ve Çatı Katında ise 95'er m2 olup, bina toplam 370m2 inşaat alanlıdır. Binanın her katında konut olarak kullanılan bir adet daire bulunmaktadır. Söz konusu bina 3. sınıf B Grubu yapılardandır. Söz konusu taşınmaz geometrik olarak dikdörtgen şeklinde, topoğrafik olarak meyilsiz düz vaziyettedir. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Okul ve diğer sosyal ihtiyaç alanlarına yakın, ulaşımı kolay konumdadır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler: Tapu Kadındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer: 27.261.600,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı: 2.726.160,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 20.12.2024 tarih 310096sayılı yazılarında; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Aziz Mahmut Hüdayi(Eski Gülfem Hatun) Mahallesi, 437 ada, 26 parsel sayılı taşınmaz; 09.06.2006 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planında, 15.10.2021 tasdik tarihli plan değişikliğinde, 18.12.2023 tasdik tarihli plan değişikliğinde; Kısmen H:9.50m. (3 kat) irtifada, Blok Nizam yapılanma ile Konut Alanında, Kısmen de İmar Yolu Alanında kalmaktadı 437 ada, 26 parselin 10m. Çevresinde eski eser yapılar bulunduğundan, İstanbul VI nolu K.V.K. Bölge Kurulundan görüş alınarak uygulama yapılacaktır

Adresi: Aziz Mahmut Hüdayi Mah., Aziz Mahmut Efendi Sokak No:24 Üsküdar / İST

Yüzölçümü: 196,10 m2

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 24/02/2026 - 10:16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 10:16

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 26/03/2026 - 10:16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 02/04/2026 - 10:16

22/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.