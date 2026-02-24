T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/346 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Üsküdar İlçe, BULGURLU Mahalle/Köy, 1083 Ada, 68 Parsel, 82 Nolu Bağımsız Bölüm Ana taşınmazın çevresinde, yakın çevresinde Özel Moodist Hastanesi, Akasya Koru Evleri, Özel Acıbadem İlkokulu, Ortaokulu, Metro Ünalan Durağı, Metrobüs Ünalan Durağı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Kampüsü, Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kadiköy Spor Lisesi, Mihriban Suat Beduk İlkokulu, Marmara Üniversitesi Acıbadem Yerleşkesi, Faik Paşa Camii, Dr. Sait Darga İlkokulu mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu yer itibari ile AKASYA AVM nin hizmete girmesi ile Acıbadem Mahallesinde yaşayan halkın gelir ve yaşam seviyesi, eğitim düzeyi gelişmiş toplu düzeyine ulaşmıştır. Akasya alış veriş merkezinin de içinde bulunduğu yerde parsel içinde blok binalarda yaşayan halkın, bölgede yaşayan halkın ihtiyaçları, zorunlu ihtiyaçları, Akasya AVM nin içinde bulunan ticari" faaliyette bulunan dükkanlar ile markalı, markasız marketlerden

Karşılanmaktadır. B Blok yapının 1944,7 m2 taban alanlı, toplam kapalı inşaat alanının 32975 m2, yapının yol kotu altı kat sayısı -- kat, ?- metre, yapının yol kotu üstü kat sayısı 15 kat, 78.9 metre toplam kat sayısı 15 kat, 78.9 metre yüksekliğinde, 213 bağımsız bölümün 14 bağımsız bölümün Ofis- İşyeri binası, 1590 m2 kapalı inşaat alanlı, geri kalan 199 bağımsız bölümün konutun 21.725,84 m2 kapalı inşaat alani, 9659,16 m2 lik alanın Ortak alan olup, B Blokta toplam 213 bağımsız bölüm, 32.975 m2 kapalı inşaat alanlı, yapının V. Sınıf A Grubu yapı sınıfına girdiği belirtilmektedir olduğu belirtilmektedir.

Kıymet takdiri istenen taşınmazın bulunduğu B Blok binaya, HALEHAZIR DURUMDA, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Acıbadem Mahallesi Çeçen sokak üzerinden belediye numarataj tabelası 25/B olan Yatay Blok B2 girişli, içi cam profilli demir doğrama döner kapıdan içeriye girilmektedir. Bina mimarlık hizmetlerine esas olan 4 bodrum kat + zemin kat + 15 kat + çatı kattan ibaret olan V. Sınıf A Grubu yapı sınıfına girmektedir. Binanın dış cephesi ısı yalıtım kaplı, giydirme cepheli, bina içinde katlararası ulaşım, üzeri mermer kaplı basamaklı merdivenler ile, 3 misafir asansörlü, 1 yük asansörlü olmak üzere 4 asansör tertibatı ile sağlanmakta, merkezi ısıtmalı, sosyal tesisli ve olanakları mevcuttur. Binanın yönetimi blok binaların durumu hakkında bilgi vermekten kaçınmıştır. Güvenlikten alınan bilgiye göre, her katta bulunan daire sayısının eşit olmadığı yönünde olup, mimari proje üzerinde yapılan incelemede de alınan bilgiler doğrulanmıştır. Bina içinde, daire içinde elektrik, su tesisatı bulunduğu belirtilmiştir. Söz Konusu mesken'e;, dairenin Keşif tarihi itibari ile, daire içinde kimsenin bulunmayışı, kapının kapalı olmasından dolayı İÇERİYE GİRİLEMEMİŞTİR. Bu sebeple dairenin iç kısmı Bilirkişi Kurulumuzca görülememiştir. Kıymet takdiri, taşınmazın değeri, onaylı mimari proje incelemesi ve satış dosyasında yer alan, T.C. İSTANBUL ANADOLU 18 SULH HUKUK MAHKEMESİ'nin 2021/802 E. Sayılı dava dosyasında bulunan 08.03.2022 tarihli Bilirkişi Raporunda bulunan bilgilere göre verilmiştir. Mahkemenin Bilirkişi Raporuna göre; 6.katta bağımsız bölüm konut olan 867/1921318 Arsa Paylı bağımsız bölüm ( 82 ) nolu DAİRE” dairede yapılan incelemelerde, 83.00 m2 net kullanım alanlı, 2 + 1, açık mutfaklı, ebeveyn banyolu, balkonlu daire olduğu, Salon, oda, antre, mutfak döşemelerinin ahşap parke, duvar ve tavanlar sıva boyalı, mutfakta ahşap alt üst dolaplar, akrilik, tezgah ve tezgah arası, damlalıklı krom eviye, ankastre mutfak ürünleri bulunduğu, her iki banyonun duvar ve döşemeleri kaplamaları seramik, banyolarda küvet ve cam duşakabin, gömme rezervuarlı klozet, alt ve üst ayna dolaplı tezgahlı Hilton lavabo bulunduğu, iç kapılar ahşap panel doğramaları, PVC, daire kapısı çelik, balkon döşemesi ahşap kaplama ve can parapet, antrede duvara gömülü sabit portmanto dolap bulunduğu, klimalı ve kaloriferli olan dairenin birinci sınıf malzeme ve işçilikle imal edildiği, lüks konut vasfında olduğu görüldüğü belirtilmiştir.

Adresi : Acıbadem Mah. Çeçen Sok. No:25/B B Blok 6. Kat, Daire:82 Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 83 m2

Arsa Payı : 867/1921318

İmar Durumu : Satış dosyasında yer alan, Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar Şehircilik Müdürlüğü nün İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'nun 2024/346 SATIŞ dosyasına gönderdiği, 16.01.2025 tarih — E-98901083-115-316594 sayılı yazısında, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu, 1083 ada ,68 parsel sayılı yer, 18.03.1991 t.t.li 1/1000 ölçekli Altunizade Bölgesi Uygulama İmar Planının, 07.08.2006 t.t.'li 1/5000 ölçekli plan tadilatında, 15.09.2008 t.t.'li 1/1000 ölçekli plan tadilatında, 17.01.2014 tastik tarihli 1/1000 ölçekli plan tadilatında ve 15.10.2021 t.t.li 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde; KAKS:2.00 yapılanma koşullarında, H:Serbest irtifada, ayrık nizam ile avan proje uygulaması yapılacak ticarettturizm alanında kalmaktadır.Söz konusu parselden kısmen Kadıköy Kartal Metro Hattı geçmekte olup, ilgili Kurumdan görüş alınarak uygulama yapılacağı belirtilmektedir.

Kıymeti : 21.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Nin 0,01 TL bedelle kira sözleşmesi şerhi bulunduğu anlaşılmıştır. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Şirketinden gelen yazı cevabında:İstanbul ili, Usküdar ilçesi, Bulgurlu Mahallesi, 1083 ada, 68 parsel no.lu taşınmazın tapu kaydı üzerine 99 yıllığı | Krş. bedelle tescil edilen kira şerhine ilişkin arşiv evrakları ekte tarafınıza sunulmuştur. Buna göre, TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine, 99 yıllığı 1 Krş. bedel ile 05.07.2013 tarih, 13490 yevmiye no.lu ve AKTAŞ Elektrik A.Ş. lehine 21.02.1997 tarih 844 yevmiye no.lu 99 yıllığı 1 TL bedelle tescil edilen kira şerhlerinin korunması kaydı ile yapılacak işleme muvafakat ettiklerini bildirmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:08

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:08

19/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.