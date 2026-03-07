T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/170 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Davaya konu taşınmaz Salacak Mahallesi İhsaniye Bostanı Sokak No: 16/1-16/2 Üsküdar/İstanbul (334 Ada 15 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Taşınmaza ulaşım için, bölgenin ana arterlerinden olan Tunusbağı Caddesi üzerinde batı istikametine ilerlenirken Hacı Faik Bey Çeşmesi geçilerek sola İhsaniye Bostanı Sokağa dönülür. Davaya konu taşınmaz bu sokak üzerinde sol kol hizasında konumludur. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken ve ofis olarak kullanılan 4-6 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Bina; bodrum kat+ zemin kat + 1 normal kat olmak üzere toplamda 3 katlı olarak inşa edilmiştir. Bina kat irtifakı kurulmamış, tapuda "KARGİR İKİ EV" niteliğinde olup adres kaydına göre, binada 5 adet bağımsız bölüm bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın arsası 114,25 m2 alana sahiptir. Arsa, az eğimli bir arazi yapısına sahip olup İhsaniye Bostanı Sokağa cephesi bulunmaktadır. Diğer taraflardan komşu parsellere cephelidir. Dava konusu taşınmaz, dikdörtgene benzer bir geometrik şekle sahiptir. Parsel üzerinde; bulunan bina, 3A yapı sınıfında, blok nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş ve toplamda yaklaşık 298 m2 kapalı alana sahip bodrum kat+ zemin kat+ 1 normal katlıdır. Binanın, bodrum katı 70 m2, zemin katı 114 m2, 1. Normal katı 114 m2 alanlıdır. 16/1 adresinde 1 adet dükkan 1 adet daire bulunmaktadır. 16/2 adresinde 3 adet daire bulunmaktadır. Tarafımıza gösterilen dairenin oda ve salon zeminleri laminat parke kaplı, duvarları saten boyalı, tavanları ise plastik boyalıdır. Islak hacimleri ve mutfağın zeminleri seramik, ıslak hacimlerin duvarları fayans kaplı, tavanlar ise plastik boyalıdır. Mutfak tezgahı granit, dolapları mdfdir. Banyo vitrifiye ve ekipmanları tamdır. Giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap doğramadır. Pencere doğramaları ise PVC'den mamuldür. Isınma doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır.

Adresi : Salacak Mah. İhsaniye Bostanı Sok. No:16/1--16/2 Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 114,25 m2

İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2024/170 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 14.06.2024 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün E-98901083-115.02.01-268200 sayılı imar durumu yazısına istinaden; 334 ada 15 parsel sayılı taşınmaz, 09.06.2006 t.t.li ve 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planında; H:9.50 m (3 kat) irtifada, blok nizam yapılanma ile konut alanında kalmaktadır. Söz konusu 334 ada 15 parsel sayılı taşınmaz tescilli olduğundan, İstanbul Vi No'lu K.V.K. Bölge Kurulundan görüş alınarak uygulama yapılacaktır.

Kıymeti : 16.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1- Koruma alanı belirtmesi şerhi ve 2. Derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır şerha vardır. İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün cevabi yazılarında; Dilgi verilmesine ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir. İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, 335 ada 15 parsel sayılı taşınmaz İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.10.2020 tarihli ve 6428 sayılı kararı, 335 ada 19 parsel ise İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.11.2020 tarihli ve 6486 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenerek koruma grupları 2.grup olarak belirlenmiştir. Bahse konu taşınmazlar özel mülkiyette olduklarından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun "Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, usulüne göre tescil ve ilan olunan, her çeşit korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait korunma sınırları dahilindeki taşınmazlar, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni olmadan, gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, hibe edilemez" hükmünü içeren 13. maddesi doğrultusunda, özel mülkiyette bulunan taşınmazlarla ilgili satış, kiralama vb. konularda 2863 sayılıYasa kapsamında Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunmadığı, Mdüdürlüğümüzce taviz bedeli belirleme yetkisi bulunmadığı hususlarında bilgilerinizi arz ederim şeklinde cevap verilmiştir.

2- Satışa konu 335 ada 19 parselde, 25000.00 ETL bedelle 12/07/1974-5557 tarih ve yevmiye no ile ipotek şerhi koyulmuş, ipotek şerhi devam etmektedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:21

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:21

03/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.