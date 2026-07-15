T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Kartal İlçe, ÇAVUŞOĞLU Mahalle/Köy, 7310 Ada, 9 Parsel, İnceleme konusu taşınmaz İstanbul İli, Kartal İlçesinde, tapu kayıtlarına göre Çavuşoğlu Mahallesi, mahalli idari sınırlara göre Yunus Mahallesi dahilindeki Kasımpatı Sokak cepheli, 7310 ada, 9 parsel sayılı 193,74 m2 yüzölçümlü arsa olup üzerinde dış kapı numarası 43 olan zemin+2 normal kat+çatı katından oluşan yapı bulunmaktadır. Taşınmazın güneyinde 920 mt. mesafede Yunus Marmaray Durağı, kuzeybatısında 1,00 km. mesafede Tuzla Devlet Hastanesi Taşocakları, kuzeydoğusunda 1,30 km. mesafede Gediz Üniversitesi Yerleşkesi, güneybatısında 1,90 km. mesafede Kartal Deniz Otobüsleri İskelesi ve Marmara Denizi yer almaktadır. Parsel üzerindeki kat irtifakı ve/ya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan takriben 25-30 yaş aralığındaki III. sınıf (A) grubu yapının her katında birer adet olmak üzere toplam üç adet mesken bulunduğu ve çatı katının da metruk halde olduğu gözlemlenmiştir. Parsel sınırında bulunan bahçe kapısının kilitli olması nedeniyle girilemediği, dışarıdan yapılabilen incelemeler itibariyle zemin katın depo olarak kullanıldığı, birinci katta ikamet edildiği, ikinci katın boş ve çatı katının ise metruk halde bulunduğu, dış cephesi sıva ile kaplı olup boyasının bulunmadığı, yapılan ölçüm itibariyle ise zemin katın 100,00 m2 ve iki normal katın 125,00 m2 büyüklüğünde olduğu tespit edilebilmiş ve toplam inşaat alanı 350,00 m2 olarak hesaplanmıştır. Taşınmazın yakın çevresinde konut nitelikli az katlı yapılar ve küçük sanayi tipi yapılar yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge ve yakın çevresinde her türlü sosyal donatı mevcuttur. Ulaşım imkanları elverişlidir. Belediyenin alt ve üstyapı hizmetlerinde faydalanılmaktadır.

Adresi : İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yunus Mah. Kasımpatı Sok. Dış Kapı No: 43 Kartal / İSTANBUL

Yüzölçümü : 193,74 m2

İmar Durumu : Kartal Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yapılan incelemeler neticesinde; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 7310 ada, 9 parsel 1/1000 ölçekli 19.04.2013 t.t.’li Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve 26.10.2020 t.t.’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği kapsamında 5/A/3, 0,20- 0,40/1,50 ve Yen çok: 15 kat (52,50 mt.) yapılanma şartıyla Konut Alanı lejandında kaldığı tespit edilmiştir.

Kıymeti : 21.665.400,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 11:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 11:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:11

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.