T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/110 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Davaya konu taşınmaz; "Murat Reis Mahallesi, Muradiye Mektebi Sokak, No: 6, Ak Apartmanı, Kat: 2, Daire: 11 Üsküdar / İstanbul (167 ada, 18 parsel)" açık posta adresinde konumludur. DİKKAT 1. AÇIK ARTTIRMA HİSSEDARLAR ARASINDA YAPILACAKTIR. Değerleme konusu taşınmaz Muradiye Mektebi Sokak cephelidir. Bölgeye toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile ulaşım sağlanması mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede genellikle mesken ve ofis olarak kullanılan 6-8 katlı yapılar yer almaktadır. Yapılaşmanın ve nüfus yoğunluğunun yeterli düzeyde olduğu bölgede; sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanlarının yakınında market ve benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi temel ve sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerden kolaylıkla karşılanabilmektedir. Söz konusu bölge, alt ve orta gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı olarak tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, şehircilik ve plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumlu olup altyapı hizmetleri tamdır. Taşınmaz, idari olarak Üsküdar Belediyesi sınırları ve yetki alanı içerisinde yer almaktadır. Satış konusu taşınmaz Üsküdar Belediyesine 930 m, Sabiha Gökçen Havaalanına 26,8 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 2,35 km, Bağlarbaşı Metro İstasyonuna 300 m, Üsküdar Vapur İskelesine 1,5 km, kuş uçumu mesafededir. Davaya konu taşınmaz; Muradiye Mektebi Sokak cephelidir. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde, bitişik düzende inşa edilmiş yaklaşık 50 yıllık 1 adet ana bina yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu ana yapı; bitişik nizam ve betonarme karkas yapı tarzında bodrum kat+ zemin kat + 3 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın bodrum katında 2 adet daire, zemin katında 3 adet daire, 1. normal katında 3 adet daire, 2. normal katında 3 adet daire, 3. normal katında ise 3 adet daire bulunmakta olup binada toplam 14 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Ana yapının girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Yapı giriş holü döşemesi, kat holleri döşemeleri, merdivenler ve merdiven sahanlıkları mermer kaplıdır. Davaya konu "Mesken" nitelikli 11 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz, binanın 2. Katında konumlanmıştır. Dava konusu taşınmaz fiiliyatta; antre, hol, salon, 2 adet oda, mutfak, banyo, WC ve 2 adet balkondan oluşmakta olup, yaklaşık net 65m2 , brüt 78 m2 kullanım alanına sahiptir. Dairenin oda ve salon zeminleri laminat parke, duvarları saten boya, tavanları ise plastik boyalıdır. Mutfak, banyo ve WC gibi ıslak hacimlerin zeminleri seramik; ıslak hacimlerin duvarları fayans kaplı, tavanları ise plastik boyalıdır. Mutfakta mermer tezgah ve MDF dolaplar kullanılmıştır. Banyonun vitrifiye ve armatür ekipmanları tamdır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları ahşap, pencere doğramaları ise PVC malzemeden mamuldür. Taşınmazın ısınması doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır.

Adresi : Murat Reis Mah. Muradiye Mektebi Sok. No:6 Ak Apartman Kat:2 D:11 Üsküdar / İST.

Yüzölçümü : 78 m2(Brüt)

Arsa Payı : 30/372

İmar Durumu : Üsküdar İlçesi, Murat Reis Mah. 64 pafta, 167 ada, 18 parsel sayılı taşınmaz 12.08.1998 t.t li 1/1000 ölçekli Yeni Mahalle 168 Ada ve Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 09.06.2006 t.t li 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Uygulama İmar Planı hükümlerinin geçerli olduğu alanda, 15.10.2021 t.tdi 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde, 18.12.2023 t.t. li plan değişikliğinde; H: 6.50 m (2 kat) irtifada, blok nizam konut alanında kalmaktadır. Söz konusu 167 ada 18 parselin 10.00 metre çevresinde tescilli eski eser yapı bulunması durumunda, İstanbul VE No'lu K.V.K. Bölge Kurulundan görüş alınarak uygulama yapılacaktır.

Kıymeti : 5.850.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 13/02/1978--1596 tarih ve yevmiye numarası ile alacaklı Muhittin TORLAK, Hüseyin KURT ve Hasan Fehmi KAPTAN olan 50000.00 ETL tutarında ipotek şerhi vardır. İpotek alacaklılarına, ipotek alacaklarının devam edip etmediği, satışa muvafakat edip etmedikleri, hususunda 7 gün içinde beyanda bulunmaları aksi takdirde satışa muvafakat etmiş sayılacakları şeklinde muhtıra gönderilmiş olup, ancak belirtilen muhtıraya süresinde cevap verilmemiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 11:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 11:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.