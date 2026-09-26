T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/240 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Pendik İlçe, ESENYALI Mahalle/Köy, 5030 Ada, 4 Parsel, Kıymet takdirine konu taşınmaz Fatih Mahallesi Boncuk Sokak No: 20 Pendik / İstanbul (5030 Ada 4 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. DİKKAT BİRİNCİ AÇIK ARTTIRMA HİSSEDARLAR ARASINDA OLACAKTIR. Davaya konu taşınmaz;Fatih Mahallesinde konumlu olup bölgenin ana arterlerinden olan Necmettin Erbakan Caddesine yakın konumda yer almaktadır. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken olarak kullanılan 4-6 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Kıymet takdirine konu taşınmaz, Pendik İlçesi, Esenyalı Mahallesi 5030 ada 4 parsel 224,91 m2 yüzölçümüne sahiptir. Parsel düz bir topografik yapıya ve dikdörtgene benzer bir geometrik şekle sahiptir. Parselin Boncuk Sokağa cephesi bulunmaktadır. Parsel sınırları belirleyici tel vb. herhangi bir çit bulunmamaktadır. Parsel üzerinde yaklaşık 50 senelik 1 adet bina yer almaktadır. Parsel üzerinde yer alan bina mahallinde zemin kat+2 normal kat olmak üzere toplamda 3 katlıdır. Yerinde yapılan ölçümlere göre yaklaşık olarak zemin kat 94 m2, 1. Normal kat 100 m2, 2. Normal kat 100 m2, Depo 25 m2 olmak üzere toplamda 319 m2 kullanım alanına sahiptir. Mevcut durumda zemin katında 1 adet daire ve 1 adet depo, 1. Normal katında 1 adet daire, 2. Normal katında 1 adet daire olmak üzere toplamda 4 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.

Adresi : Fatih Mah. Boncuk Sok. No:20 Pendik / İSTANBUL

Yüzölçümü : 224,91 m2

İmar Durumu : Pendik Belediyesi İmar Müdürlüğünde edinilen bilgiye göre dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 17.01.2015 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Fatih ve Ahmet Yesevi Mahalleleri Uygulama İmar Planı paftasında “Konut Alanı” olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Plan notlarına göre yapılaşma şartları “İnşaat Nizamı: Ayrık, Hmax: 30,50, Taks 0,40, Kaks 1,25” şeklindedir.

Kıymeti : 11.650.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:25

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:25

22/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.