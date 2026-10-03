T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/162 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

ÖZELLİKLERİ: İstanbul İl, Sancaktepe İlçe, SAMANDIRA Mahalle/Köy, BAĞLAR Mevkii, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu "Daire" nitelikli ve 5 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz, binanın 2. normal katında konumlanmıştır. Dava konusu taşınmaz, antre, salon, 2 oda, mutfak, banyo ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık brüt 80 m² kullanım alanına sahiptir. Dava konusu taşınmazın keşif tarihinde kapalı olması sebebiyle içerisine girilememiş; bu doğrultuda yapının iç mekan özellikleri, malzeme kalitesi ve mevcut durumuna dair yerinde tespit yapılması mümkün olmamıştır. Bu nedenle değerlendirmeler, taşınmazın dış özellikleri ile tapu/ imar müdürlüğündeki mevcut mimari projesi ve resmi kayıtları esas alınarak yapılmıştır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir (Gayrimenkulün varislere devrinde veya3. Kişilere satışında sakınca yoktur(KirazÖztürk, Sati İngin, Ali İngin,Selahattin İngin,Suat ingin,Ayşegül Telci,Ayhan İngin hissesinde)) beyan bulunmaktadır.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer : 6.000.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 600.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2026/162 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 03.12.2024 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Sancaktepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-80059122-000-168739 ayılı imar durumu yazısına istinaden; Bahse konu Samandıra, 7803 ada 14 parsel sayılı taşınmaz 15.02.2010 tasdik t

arihli 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı'nda TAKS:0.40, KAKS:1.30, 5 kat Konut Alanı olarak planlanmış alanda kalmaktadır. Denilmektedir.

Adresi : Abdurrahmangazi Mahallesi Aşiyan Sokak No:9 Daire:5 Sancaktepe/ İST

Arsa Payı : 95000/1580208

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:20

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:20

30/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)*** İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.