T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2013/149 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2013/149 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Kartal İlçe, SOĞANLIK Mahalle/Köy, 10093 Ada, 259 Parsel, GAYRİMENKULÜN KONUMU VE EVSAFI: Kıymet takdirine konu; tapuda Soğanlık Mahallesi
10093 ada, 259 numaralı parsel ve üzerinde ki Bina; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Esentepe Mahallesi,
Aslandağı Sokak 11 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu parsel geometrik olarak
dikdörtgen şeklinde, topoğrafik olarak meyilsiz düz vaziyettedir. Taşınmaz tapuda arsa vasfıyla kayıtlı
olmasına rağmen keşif esnasında görüldüğü üzere; taşınmazın üzerine yaklaşık 27 yıl önce ruhsatsız
olarak Betonarme karkas sistemde Zemin Kat+ 1 normal kat olmak üzere 2 katlı bir bina inşa edilmiştir.
Bina yaklaşık 100m2 taban alanlı olup, toplam 200m2 inşaat alanına sahiptir. Binanın her katında
2+1 planında birer daire bulunmaktadır. Söz konusu dairelerin ıslak zeminleri seramik kaplı, oda
zeminleri halıfileks kaplı, duvarları sıva üzeri plastik boyalıdır. Banyolarda duşa kabin, klozet ve lavabo
bulunmaktadır. Mutfak tezgâhları üzeri mermerit altında üstünde ahşap malzemeden yapılı dolaplar
bulunmaktadır. Dairelerin pencereleri PVC. çift cam olup, pencereler dıştan demir korkulukludur.
Binanın Zemin katındaki dairesinin giriş kapısı Aslandağı Sokak tarafından olup, giriş kapısı Demir
doğrama kapıdır. İç kapılar Ahşap kapıdır. 1. Kattaki dairenin dış giriş kapısı sol yan taraftan olup, yine
giriş kapısı demir doğrama kapıdır. Binanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Bina vasat işçilik ve malzeme
kalitesinde yapılıdır. Söz konusu taşınmaz gelişmekte olan ve rağbet gören bir bölgede olup, çevresinde
5 ila 15 katlı binalar bulunmaktadır. Anadolu Adliyesine yakın olması nedeniyle talep gören
konumdadır. Tüm Sosyal ihtiyaç alanlarına yakın, ulaşımı kolay konumda olup, E-5 Karayoluna 890m.,
Anadolu Adliyesine 1.7km, Soğanlık Caddesine 140m., Kocatepe Caddesine 315m. Mesafede
konumludur. Söz konusu bina III. Sınıf B Grup yapılardan olup, Yaklaşık fiziki olarak %25 civarında yıpranmış durumdadır. Binada kat irtifaklı veya kat mülkiyetli kurulu olmadığından hangi bağımsız bölüm kime ait olduğu yasal olarak bilinememektedir. Bu nedenle arsa değeri ayrı, bina değeri ayrı belirlenerek toplam değer belirlenecektir.
Adresi : Esentepe Mah Aslan Dağı Sokak No:11 Kartal / İSTANBUL
Yüzölçümü : 233,55 m2
İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Ekli İmar Durumuna göre; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık (Esentepe) Mahallesi, 10093 ada, 259 parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 ölçekli, 19.04.2013 tasdik tarihli, Revizyon Uygulama İmar Planında; H:52,50m., (15 kat) Taks:0,20-0,40,, Kaks:1.75, Konut Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 13.239.750,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 10:13
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2027 - 10:13
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.