T.C. İSTANBUL ANADOLU(KAPATILAN) 32. SULH CEZA MAHKEMESİNDEN

Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/12/2025 tarihli ek karar ile infazı durdurulan Serhan ve Hacice oğlu, 04/04/1983 doğumlu, Mardin, Mazıdağı, Tanrıyolu mah/köy nüfusuna kayıtlı VEJDİN ÖZKAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz ek kararı ile ön ödemeye ilişkin muhtıra "Anayasa Mahkemesinin 29/05/2025 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak iptaline karar verilen 7531 sayılı kanunla CMK geçici 7. Maddesinin 2. Fıkrasına göre suçun ön ödeme kapsamına alınması nedeniyle "TCK 75/4 maddesi uyarınca (7499 sayılı kanunla yapılan değişiklik öncesi) 3 ay hapis veya adli para cezasına karşılığı olarak 90 gün adli para cezası* 100 TL=9.000 TL olmak üzere toplam (9.000 TL) ön ödeme ücretini tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde mahkeme veznesine veya hazineye dosya numarası belirtilerek yatırılıp dekont aslını (Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla) ibraz etmeniz halinde açılan kamu davasının düşürüleceği, tebliğden itibaren on gün içinde talep etmeniz koşuluyla bu miktarın birer ay ara ile üç eşit taksit halinde ödenmesine karar verileceği, taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde ön ödeme hükümsüz kalıp ve yargılamaya devam olunacağı" ihtarı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.06.2026