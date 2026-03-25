T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/231182 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 4.400.000,00 TL 1 Taşıt 34MBZ425 Plakalı , 2024 Model , SKODA Marka , DNP149344 Motor No'lu , TMBCP0NZ4RC025723 Şasi No'lu ,

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 14:28

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:28

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:28

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 14:28

24/03/2026

(İİK m.114/4)