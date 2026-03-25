Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

26-03-2026 00.00

2025/231182 ESAS

 

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLAN

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/231182 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
4.400.000,00 TL1Taşıt34MBZ425 Plakalı , 2024 Model , SKODA Marka , DNP149344 Motor No'lu , TMBCP0NZ4RC025723 Şasi No'lu ,

Artırma Bilgileri

1.Artırma 

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 14:28

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:28

 

2.Artırma 

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:28

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 14:28

 

24/03/2026 

(İİK m.114/4)

#İlangovtr Basın no ILN02431785