T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/231182 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLAN
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/231182 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|4.400.000,00 TL
|1
|Taşıt
|34MBZ425 Plakalı , 2024 Model , SKODA Marka , DNP149344 Motor No'lu , TMBCP0NZ4RC025723 Şasi No'lu ,
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 14:28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:28
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 14:28
24/03/2026
(İİK m.114/4)