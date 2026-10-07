T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 16. HUKUK DAİRESİNDEN

DAVALILAR :

1- MAHMUT FATSA - T.C. 459*****498

2- MURAT SATUK - T.C. 326*****512

Davacı tarafından aleyhinize açılan Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan)

davasının yapılan yargılaması sonucunda;

Dairemizin 16/04/2026 tarih 2024/1824 esas, 2026/643 karar sayılı ilamıyla;

HÜKÜM:

1- Mahkemenin 2022/675 Esas sayılı dosyasından tefrik edilen (İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/786 E.-2022/884 K. Sayılı birleşen) davasında davalı Adan Yüksel vekilinin istinaf isteminin KISMEN KABULÜ ile 6100 sayılı HMK.'nın 353/1-b-2 maddesi gereğince İSTANBUL 20. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN 18/01/2024 tarihli, 2022/793 Esas, 2024/49 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,

2- Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Mahkemenin 2022/675 Esas sayılı dosyasından tefrik edilen (İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/739 E.-2022/841 K. Sayılı birleşen) DAVANIN KABULÜ ile;

a- Davacı Emotek Elektroteknik ve Elektrik Otomasyon San. Tic. Ltd. Şti.'nin Ziraat Bankası Ostim/Ankara Ticari Şubesi, Keşidecisi Alimar Mak. San. ve Tic. A.Ş olan, 0066043 Seri numaralı, keşide yeri Ankara, keşide tarihi 21/10/2022 olan 495.000,00-TL miktarlı çeke dayalı başlatılan İstanbul 14. İcra Dairesi'nin 2022/27224 esas sayılı icra dosyasından dolayı davalılar Recep Aslı, Murat Satuk ve Dost Kumaşçılık Plastik Matbaa İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİNE,

b-Asıl alacağın (495.000,00-TL'nin) %20'si oranında kötü niyet tazminatının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa verilmesine,

3- Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Mahkemenin 2022/675 Esas sayılı dosyasından tefrik edilen (İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/786 E.-2022/884 K. Sayılı birleşen) DAVANIN KABULÜ ile;

a) Davacı Emotek Elektroteknik ve Elektrik Otomasyon San. Tic. Ltd. Şti.'nin Ziraat Bankası Ostim/Ankara Ticari Şubesi, Keşidecisi Alimar Mak. San. Ve Tic. A.Ş olan, 0066044 Seri numaralı, keşide yeri Ankara, keşide tarihi 27/10/2022 olan 494.000,00 TL miktarlı çeke dayalı başlatılan İstanbul 14. İcra Dairesi'nin 2022/28380 esas sayılı icra dosyasından dolayı davalılar Adnan Yüksel, Mahmut Fatsa ve Optimum Dekorasyon Elektrik Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİNE,

b) Asıl alacağın (494.000,00-TL'nin) %20'si oranında kötü niyet tazminatının davalılar Mahmut Fatsa ve Optimum Dekorasyon Elektrik Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'nden müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa verilmesine,

c) Davalı Adnan Yüksel aleyhine kötüniyet tazminatına hükmedilmesine yer olmadığına,

4-İlk derece yargılaması yönünden;

a) Davacı tarafça (İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/739 E.-2022/841 K. Sayılı birleşen) dava için yatırılan peşin harcın alınması gereken 37.354,60-TL karar harcından mahsubu ile bakiye 28.013,10-TL karar harcının davalılar Recep Aslı, Murat Satuk ve Dost Kumaşçılık Plastik Matbaa İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'den müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek hazineye gelir kaydedilmesine,

b)Davacı tarafça (İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/786 E.-2022/884 K. Sayılı birleşen) dava için yatırılan peşin harcın alınması gereken 37.337,38-TL karar harcından mahsubu ile bakiye 27.995,98-TL karar harcının davalılar Adnan Yüksel, Mahmut Fatsa ve Optimum Dekorasyon Elektrik Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'den müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek hazineye gelir kaydedilmesine,

c)Davacı tarafça (İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/739 E.-2022/841 K. Sayılı birleşen) davanın yargılaması sırasında yatırılan 80,70-TL başvuru harcı, 9.341,40-TL peşin harç olmak üzere toplam 9.422,10-TL harç giderinin davalılar Recep Aslı, Murat Satuk ve Dost Kumaşçılık Plastik Matbaa İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'den müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa verilmesine,

d)Davacı tarafça (İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/786 E.-2022/884 K. Sayılı birleşen) davanın yargılaması sırasında yatırılan 80,70-TL başvuru harcı, 9.341,40-TL peşin harç olmak üzere toplam 9.422,10-TL harç giderinin davalılar Adnan Yüksel, Mahmut Fatsa ve Optimum Dekorasyon Elektrik Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'den müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa verilmesine,

e)Davacı tarafça yargılama sırasında yapılan 55 adet tebligat/posta gideri 1.972,00-TL, bilirkişi ücreti 4.000,00-TL olmak üzere toplam 5.972,00-TL yargılama giderinin tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa verilmesine,

f)Davacı tarafça yargılama sırasında davalılar Mahmut Fatsa ve Murat Satuk için yapılan 4 adet ilanen tebligat gideri olan 25.026,00-TL yargılama giderinin davalılar Mahmut Fatsa ve Murat Satuk'tan eşit oranda alınarak davacı tarafa verilmesine,

g)Davalılar tarafından yargılama gideri yapılmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

h)Davacı taraf (İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/739 E.-2022/841 K. Sayılı birleşen) yargılama sırasında kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 82.557,51-TL vekalet ücretinin davalılar Recep Aslı, Murat Satuk ve Dost Kumaşçılık Plastik Matbaa İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'den müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa verilmesine,

ı)Davacı taraf (İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/786 E.-2022/884 K. Sayılı birleşen) yargılama sırasında kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 82.522,22-TL vekalet ücretinin davalılar Adnan Yüksel, Mahmut Fatsa ve Optimum Dekorasyon Elektrik Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'den müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa verilmesine,

i)Davacı tarafça yatırılan gider avansının karar tebliğ işlemleri tamamlandıktan ve karar kesinleştikten sonra kullanılmayan kısmının davacı tarafa resen iadesine,

5-İstinaf yargılaması yönünden;

-Davalı Adnan Yüksel vekilinin istinaf talebi kabul edildiğinden, istinaf peşin harcının talep halinde iadesine,

-İstinaf yargılaması sırasında davalı Adnan Yüksel tarafından yapılan 1.169,40 TL istinaf yoluna başvurma harcı ile 214,00TL tebligat ve posta giderinin davacıdan alınarak davalı Adnan Yüksel'e verilmesine,

-İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından avukatlık ücreti takdirine yer olmadığına,

-Artan gider avanslarının karar kesinleştiğinde ve talep halinde ilk derece mahkemesince taraflara iadesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda iş bu kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere 16/04/2026 tarihinde oy birliği ile karar verilmiş olup,

İş bu hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

İşbu ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTALIK yasal süre içerisinde Yargıtay ilgili hukuk dairesi nezdinde temyiz kanun yoluna başvurabileceği, temyize cevap verebileceği hususu davalılar Murat SATUK ve Mahmut FATSA'ya ilanen tebliğ olunur. 18/09/2026