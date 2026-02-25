T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 37. HUKUK DAİRESİ

KARAR NO: 2025/2125

Davacılar , Cansın Caner, Nazlı Elibol ile Davalılar Arif Nalıncılar vd arasında dairemizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle;

MUHİTTİN (Güllizar oğlu), FEHİM (Güllizar oğlu), MELEK (Fehim'in Eşi), AYŞE (Fehim kızı), MUSTAFA (Güllizar'ın Eşi), AYŞE (ertan) (Mustafa kızı), RAFİFE (Mustafa kızı), SADETTİN (Mustafa oğlu), RIFKI (işsever) (Mustafa oğlu), FATMA (Tahir kızı), TAHSİN (Tahir oğlu), AZİME (Tahsin'in eşi), CİHAT (Tahsin oğlu), CAVİDE (Tahsin kızı), RUKİYE (Mehmetali kızı), FAHRİ (Yünel) (Emine oğlu), FATMA (Yılmaz) (Emine kızı), KEMAL (Emine oğlu), HESNA (Kemal'in eşi), HAMDİYE (Şerife kızı), SEHER (Ataman) (Lebibe kızı), MEHMET (Lebibe oğlu), ŞERİFE (Mehmet'in eşi), ALİ (Mehmet oğlu), MİYASE (Ali'nin eşi), NEZAHAT (Ali kızı), FİKRİYE (Ali kızı), AHMET (Şerife oğlu) ile Mirasbırakanlar FEYZİ ÇAVUŞ (Salih oğlu). GÜLİZAR (Güllizar) (Feyzi Çavuş kızı). TAHİR (Feyzi Çavuş oğlu). MEHMETALİ (Feyzi Çavuş oğlu). EMİNE (Feyzi Çavuş kızı). ŞERİFE (Feyzi Çavuş kızı). LEBİBE (Feyzi Çavuş kızı) adı geçen davalılara Gerekçeli Kararın ve Temyiz Dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

HÜKÜM :Gerekçesi ayrıntılı kararda açıklandığı üzere;

1-TEKİRDAĞ KADASTRO MAHKEMESİ'NİN 2021/67 Esas ve 2023/15 Karar sayılı kararında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre, davacılar vekili ve davacı Özlem EKİM TOPRAK vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-İstinaf eden davacı Özlem EKİM TOPRAK tarafından yatırılması gereken 615,40TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 435,50TL 'sinin adı geçen davacıdan alınarak Hazineye irad kaydına.

3-İstinaf eden davacı Özlem EKİM TOPRAK tarafından yatırılan 492,00TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

4-İstinaf eden davacı Gönül CANER ve arkadaşları tarafından yatırılması gereken 615,40TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 435,50TL 'sinin davacı Gönül CANER ve arkadaşlarından alınarak Hazineye irad kaydına.

5-İstinaf eden davacı Gönül CANER ve arkadaşları tarafından yatırılan 492,0TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

6-Taraflarca yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın HMK'nın 333. Maddesi gereği yatıran tarafa iadesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda 08/07/2025 tarihinde oy birliği ile Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup tebligat yapılamayan MUHİTTİN (Güllizar oğlu), FEHİM (Güllizar oğlu), MELEK (Fehim'in Eşi), AYŞE (Fehim kızı), MUSTAFA (Güllizar'ın Eşi), AYŞE (ertan) (Mustafa kızı), RAFİFE (Mustafa kızı), SADETTİN (Mustafa oğlu), RIFKI (işsever) (Mustafa oğlu), FATMA (Tahir kızı), TAHSİN (Tahir oğlu), AZİME (Tahsin'in eşi), CİHAT (Tahsin oğlu), CAVİDE (Tahsin kızı), RUKİYE (Mehmetali kızı), FAHRİ (Yünel) (Emine oğlu), FATMA (Yılmaz) (Emine kızı), KEMAL (Emine oğlu), HESNA (Kemal'in eşi), HAMDİYE (Şerife kızı), SEHER (Ataman) (Lebibe kızı), MEHMET (Lebibe oğlu), ŞERİFE (Mehmet'in eşi), ALİ (Mehmet oğlu), MİYASE (Ali'nin eşi), NEZAHAT (Ali kızı), FİKRİYE (Ali kızı), AHMET (Şerife oğlu) ile Mirasbırakanlar FEYZİ ÇAVUŞ (Salih oğlu). GÜLİZAR (Güllizar) (Feyzi Çavuş kızı). TAHİR (Feyzi Çavuş oğlu). MEHMETALİ (Feyzi Çavuş oğlu). EMİNE (Feyzi Çavuş kızı). ŞERİFE (Feyzi Çavuş kızı). LEBİBE (Feyzi Çavuş kızı) gerekçeli karar ile Davacı Özlem Ekim Toprak vekili Av. Dursun Yassıkaya'nın 27/08/2025 tarihli Temyiz Dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur. 06/02/2025