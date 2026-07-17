T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Nitelikli Yağma suçundan Sanık Kamil ODABAŞ hakkında dairemize açılan istinaf davasında, dairemizin 11/05/2026 gün, 2026/417 Esas ve 2026/1592 Karar sayılı ilamı ile TCK.nın 149/1-c, 62, 283/1, 53, 63 maddeleri uyarınca verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, Mustafa oğlu, Amırh'den olma, 01/01/1985 Damascus doğumlu, 99643693830 Yabancı Kimlik numarası ile nüfusa kayıtlı Othman BARGHOUD'a gerekçeli karar ve Sanık Kamil ODABAŞ Müdafii Av. Müslüm YILDIZ'ın 01/06/2026 tarihli temyiz dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 ÜSTÜ GENEL GAZETELERİN BİRİNDE BİR DEFAYA MAHSUS ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16/07/2026