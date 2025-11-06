Resmi İlanlar
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/107 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/107 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri: İstanbul İl, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mah. 45 Ada 4 Parsel, 45/29054 Arsa Pay/Payda, 29.054,00 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. Otuz Dört Bloklu İş Yeri, C-32 Blok 9. Kat 63 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Büro Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi: Kocatepe Mah. Yağ İskelesi Cad. No:15, C-32 Blok 9.Kat 63 Bb Bayrampaşa / İSTANBUL
Kıymeti: 5.452.427,00 TL KDV Oranı: %20
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 30/12/2025 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati: 06/01/2026 - 14:55
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 30/01/2026 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati: 06/02/2026 - 14:55
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.