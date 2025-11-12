T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/318 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , KAĞITHANE İlçe , MERKEZ Mahalle/Mevki , SEYRANTEPE Köyü , 5001 Ada No , 27 Parsel No, 247,05m2 Yüz Ölçümlü '' 9 KATLI BETONARME BİNA ve ARSASI '' vasıflı taşınmazda kayıtlı 8/100 Arsa Paylı , 5. KAT 14 NOLU '' Çatı Aralı Konut'' nitelikli bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Sultan Selim Mah. Sultan Selim Cad. No 188/13 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti: 6.000.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 06/01/2026 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati: 13/01/2026 - 11:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 11:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.