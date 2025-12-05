Resmi İlanlar
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/719 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/719 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri: İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Gültepe Mahallesi, Galata Deresi Caddesi, No:96 adresinde bulunan, Tapuda Merkez Mahallesi 6238 ada 7 Parsel sayılı 137,00 m² alana sahip arsa nitelikli taşınmazın 1/24 Hissesidir.
Adres: Gültepe Mahallesi, Galata Deresi Caddesi, No:96 Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti: 750.000,00 TL
KDV Oranı: %20
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 13:32
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 13:32
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 18/03/2026 - 13:32
Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2026 - 13:32
03/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.