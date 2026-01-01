Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

02-01-2026 00.00

2024/1517 ESAS

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1517 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

Özellikleri: İstanbul İl, Sarıyer İlçe, Yeniköy Mah. Köybaşı Caddesi Mevkii, 296 Ada, 10 Parsel, 586,07 m² Yüz Ölçümü, Bahçeli Kargir Yalı ve Yarım Masura Tatlı Su Nit Taş. Tamamı. Adresi : Yeniköy Mah. Köybaşı Cad. No: 87 Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti: 1.150.000.000,00 TL 

KDV Oranı : %20

 

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 05/03/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati: 12/03/2026 - 15:00

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 06/04/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati: 13/04/2026 - 15:00

 

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02374791