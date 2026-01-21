Resmi İlanlar
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/977 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/977 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri: İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mah, 7630 Ada 23 Parsel, 16/100 Arsa Pay/Payda, 134,44 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. 6 Katlı Betonarme Bina ve Arsası, Çatı Katı 9 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Mesken Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Seyrantepe Mah. Gülizar Sk. No: 17 Nova Apt.D: 9 Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti : 8.000.000,00 TL KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 01/04/2026 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 14:55
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 29/04/2026 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati: 06/05/2026 - 14:55
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.