T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/977 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mah, 7630 Ada 23 Parsel, 16/100 Arsa Pay/Payda, 134,44 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. 6 Katlı Betonarme Bina ve Arsası, Çatı Katı 9 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Mesken Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Seyrantepe Mah. Gülizar Sk. No: 17 Nova Apt.D: 9 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 8.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 01/04/2026 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 14:55

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 29/04/2026 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati: 06/05/2026 - 14:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.