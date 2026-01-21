Resmi İlanlar
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/684 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/684 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri: İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Vişnezade Mahallesi, 718 ada, 6 parsel sayılı 89,00m2 alana sahip kat mülkiyeti tesisli beş katlı bir dükkan dört meskenli kargir apartman vasıflı taşınmazda 96/488 arsa paylı 2.bodrum kat (1) bağımsız bölüm numaralı "Dükkan"ın tamamıdır. Adres: Vişnezade Mahallesi, Çatlakçeşme Sokaktan 14, Şenlik Dede Dere Sokak 9/A, 2.Bodrum Kat (1 B.B) Beşiktaş / İSTANBUL Kıymeti : 5.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Depo eklentisi vardır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 16/03/2026 - 13:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 23/03/2026 - 13:36
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 13:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2026 - 13:36
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.