T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

16-04-2026 00.00

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 

2026/93 TLMT.

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/93 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , NEV BAHAR Mahalle/Mevki , 1816 Ada No , 28 Parsel No ,166,60m2 Yüz Ölçümlü , Kargir Apartman nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 60/1000 Arsa Paylı , ZEMİN KAT 4 NOLU '' Mesken '' vasıflı Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir.

Adresi: Haseki Sultan Mahallesi, Topçu Eminbey Sokak No:2, Zemin Kat, D: 4 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 4.750.000,00 TL 

KDV Oranı: %1

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:50

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:50

 

13/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02449150