T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/546 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/546 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri: İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mah. 6941 Ada 1 Parsel, 22/1884 Arsa Pay/Payda, 4.187,00 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. Arsa, B Blok 11.Kat 47 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Çatı Piyesli Mesken Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Hamdiye Mah. Safa Sok. Serakent Sitesi, B Blok (Hanımeli), No:2, K:11+Çatı, D:47 Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti : 7.500.000,00 TL KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:56
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:56
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:56
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 14:56
11/05/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.